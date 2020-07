França contrai-se 10,6% em 2020 e cresce 7,6% em 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) de França deverá contrair-se 10,6% em 2020 e crescer 7,6% em 2021, segundo as previsões de verão da Comissão Europeia hoje divulgadas em Bruxelas.

Para a taxa de inflação em França, Bruxelas prevê que esta seja 0,3% em 2020 e 0,7% em 2021.

Depois da queda na primeira metade do ano, Bruxelas prevê que o consumo privado ganhe dinamismo a partir da segunda metade.

A contração do consumo privado deverá provocar um aumento considerável das poupanças das famílias em 2020, o que sustenta a recuperação projetada a partir do terceiro trimestre, refere a Comissão Europeia, que também estima que as perdas de emprego, perturbações na cadeia de valor, elevada incerteza e restrições de liquidez continuem a pesar no investimento, embora preveja que as medidas fiscais adotadas pelo Governo para mitigar as dificuldades de liquidez das empresas ofereçam alguma ajuda para apoiar a recuperação.

Bruxelas indica ainda que “a recuperação económica projetada deverá manter-se no bom caminho em 2021, com o PIB a expandir-se em cerca de 7,5%”, mas precisa que, apesar desta forte recuperação, o PIB francês no final de 2021 será inferior ao que era em 2019.

O consumo e o investimento privados deverão assumir a liderança, enquanto a contribuição negativa das exportações líquidas para o crescimento deverá ser, em grande parte, a mesma que em 2020, afirma o documento, adiantando que, por sua vez, espera-se que o forte impacto no crescimento faça aumentar o desemprego em 2020, amortecido até certo ponto pela extensão do esquema de atividade a curto prazo em França.