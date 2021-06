França defende dívida comum europeia permanente, mas com regras apertadas

Ministro português das Finanças, João Leão (D) recebe o ministro francês da Economia, Finanças e Recuperação, Bruno Le Maire (E) para a Cimeira da Recuperação, em Lisboa. © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

Uma "ferramenta de dívida comum mais permanente" para a Europa que fique para lá da crise pandémica da covid-19. É esta a proposta do ministro francês da Economia, das Finanças e da Recuperação, Bruno Le Maire, deixada durante a Cimeira da Recuperação, organizada pela presidência portuguesa da União Europeia.

No painel moderado pelo ministro das Finanças, João Leão, o responsável francês defendeu um mecanismo que não seja apenas para resposta à crise sanitária, mas que seja permanente, dentro de regras, nomeadamente "finanças públicas sólidas".

"Eu acredito mesmo que a dívida comum deve ser uma ferramenta mais permanente para o investimento na Europa, em especial para a transição climática", propôs o ministro francês, acrescentando que, "para evitar mal entendidos", será "um instrumento para um objetivo comum: o combate às alterações climáticas e para a transição climática".

Mas este novo instrumento estaria sujeito a regras apertadas. "Os Estados-membros devem respeitar os compromissos para as finanças públicas e qualidade da despesa pública", assinalou Le Maire.

"É uma proposta justa", acrescentou o ministro francês, sublinhando que "não podemos ter esta emissão de dívida sem termos fortes compromissos para finanças públicas sólidas."

Regresso das regras

A suspensão da clausula geral de escape até 2022, que permite gastar sem o espartilho da meta do défice, foi elogiada por Bruno Le Maire, mas logo a seguir lembrou que depois voltam as regras. "Mas com o crescimento em curso vamos precisar de mudar o objetivo para a redução da dívida pública com contenção da despesa", avisou.

"As regras orçamentais são necessárias para a união monetária de 19 membros. Podemos discutir as regras, mas precisamos delas quando temos uma política monetária única e uma moeda única.", sinalizou. O responsável recusou regressar "às velhas rotinas", com "reuniões, conversações e discussões sem quaisquer decisões no final", alertando para o risco de a Europa ficar para trás dos Estados Unidos e da China.

A suspensão da clausula geral de escape foi aprovada pela Comissão, permitindo aos Estados-membros ignorar os limites do défice nos 3% do produto interno bruto (PIB) até ao final do próximo ano. Para já, vários países defendem a mudança das regras, incluindo França e Espanha.

De resto, na Cimeira da Recuperação, a vice-presidente do governo espanhol e ministra da Economia, Nadia Calviño, assinalou que as regras do Pato de Estabilidade já "não servem".

"As nossas regras não eram as adequadas mesmo antes da pandemia", afirmou Calviño, encorajando "os comissários a reverem as regras de acordo com a realidade".

12 meses

A ministra da Economia de Espanha alertou ainda para a necessidade de pôr em prática os planos de recuperação por toda a Europa. "O timing é essencial", atirou a responsável. "Espero que não falhemos o momento", frisou.

"Temos uma janela de oportunidade de 12 meses para colocar em prática o investimento", afirmou Calviño, lembrando que a União Europeia conseguiu criar um instrumento de apoio à economia, através do NextGenerationEU, em menos de um ano.

Nadia Calviño defendeu ainda a mudança de cultura. "Não estamos a concorrer entre nós", apontou, assinalando que esta era "uma oportunidade única" para suportar o investimento na Europa.