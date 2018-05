França e Alemanha pedem mais fundos para startups tecnológicas na Europa

A França e a Alemanha defendem que é necessário um maior investimento nas startups tecnológicas da Europa, posição que ficou expressa no documento conjunto entregue durante a Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, que decorreu a 17 de maio em Sofia, na Bulgária.

Os dois países apelam à reforma em vários setores e ao aumento do financiamento da inovação e da investigação em startups tecnológicas na Europa. O objetivo é tornar a Europa mais competitiva e o “medo de arriscar” tem sido referido como o maior obstáculo, refere esta segunda-feira a Reuters.

Investir nos empreendedores, nos líderes tecnológicos presentes no mundo académico e disponibilizar fundos para projetos tecnológicos de alto risco são algumas das necessidades mais urgentes na Europa.

Leia também: Google acelera pela primeira vez duas startups portuguesas

“É necessário um esforço conjunto para melhorar o ambiente de capital de risco e as regulamentações, para permitir para uma transferência de mercado com sucesso das inovações revolucionárias, bem como a fundação e o crescimento de empresas de tecnologia disruptiva na Europa”, sublinha o mesmo documento.

Berlim e Paris defendem a criação de uma rede que leve para junto do mercado as mais recentes inovações na ciência. Todos os países europeus devem ter acesso a essa rede pois, acreditam os dois países, “é necessário que as iniciativas nacionais sejam complementadas por projetos a nível europeu”.

O documento surge antes da cimeira que vai juntar os chefes de Estado ou de Governo da UE em Bruxelas a 28 e 29 de junho.