França e EUA declaram tréguas na discussão de imposto digital

O presidente francês Emmanuel Macron avançou no início desta semana que teve “uma grande discussão” com Donald Trump, focada no tema do imposto digital. Dessa conversa, os dois líderes chegaram a acordo sobre um período de tréguas. Assim, as duas partes terão a disposição para continuar a negociar o tema, indicando ainda a possibilidade de manter a guerra de tarifas em pausa até ao final do ano, avança a agência Reuters, citando fontes ligadas ao governo francês.

Com este imposto, França pretende taxar as empresas que prestem serviços digitais no país, desde que tenham receitas superiores a 25 milhões de euros geradas em França e 750 milhões de faturação a nível global. Caso as empresas se enquadrem nestes valores, passará a ser aplicada uma taxa de 3%.

A decisão, tomada em julho, não agradou aos Estados Unidos, que ameaçaram com a possibilidade de sanções às importações francesas. A discussão subiu de tom quando Bruno Le Maire, ministro francês da Economia e Finanças declarou que o país estava preparado para retaliar.