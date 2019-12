França promete retaliar com a UE contra ameaça de tarifas dos EUA

A França e a União Europeia não vão deixar sem resposta os Estados Unidos se Trump avançar com a ameaça de impor tarifas de 100% sobre os produtos franceses.

O ministro francês das Finanças, Bruno le Maire, em declarações à Radio Classique, esta terça-feira, reagiu dizendo que a ameaça de Trump é “inaceitável”, e que “em caso de novas sanções norte-americanas, a União Europeia estaria pronta a ripostar”.

Também o ministro da Economia, Agnes Pannier-Runacher assegurou à Sud Radio que a França não recuará no plano para tributar as gigantes digitais, como a Google, e que prevê uma taxa de 3% sobre as receitas das empresas que faturem mais de 25 milhões de euros em França e mais de 750 milhões a nível mundial.

A administração norte-americana anunciou hoje a imposição de tarifas de 100% sobre 2,4 mil milhões de dólares de importações francesas, entre as quais champanhe, malas, queijo e outros produtos. Isto depois de concluir que a taxa francesa viola os “princípios da política internacional de tributação”.