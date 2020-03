França fecha todos os cafés, lojas, restaurantes e cinemas

França acaba de anunciar o fecho de todos os seus cafés, restaurantes, lojas, cinemas, discotecas. E Marrocos anunciou esta tarde que estão canceladas todas as ligações aéreas, marítimas e por terra para uma série de países europeus, Portugal incluído.

Édouard Philippe, o primeiro-ministro de França, anunciou no início da noite deste sábado que todos os “lugares públicos não essenciais à vida do país” terão de fechar a partir da próxima meia-noite.

Segundo a versão online do Paris Match, o chefe de governo pediu aos franceses “mais disciplina” perante a pandemia do coronavírus.

Restaurantes, bares, discotecas, clubes noturnos, cinemas devem fechar. As lojas também são afetadas, com exceção das lojas de alimentos, farmácias, bancos, tabacarias e bombas de gasolina, disse o primeiro-ministro.

“Todos os serviços essenciais para a vida dos nossos concidadãos obviamente permanecerão abertos”, disse.

“Os transportes urbanos vão continuar a funcionar”, mas o governo pede aos franceses que limitem ao máximo “as suas viagens e, em particular, evitem viagens interurbanas”.

Marrocos encerra ligações e fronteiras com países europeus

Marrocos também anunciou medidas draconianas, deliberando o encerramento das ligações aéreas, marítimas e terrestres com vários países europeus e com a Argélia, além de medidas para confinar os cidadãos e impedir a propagação do coronavírus.

Os voos de e para Argélia, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Portugal e Itália estão suspensos “até novo aviso”, indicaram as autoridades de Rabat.

As ligações marítimas de passageiros e as fronteiras terrestres de Marrocos com Ceuta e Melilla (ambos territórios de Espanha no norte de África) também foram fechadas.

(atualizado 20h00)