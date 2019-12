França leva ameaça de tarifas de Trump à Organização Mundial do Comércio

Ministro das Finanças de França afirmou este domingo que o país está preparado para levar os EUA à OMC se Trump avançar com tarifas sobre produtos franceses.

Bruno Le Maire, ministro das Finanças do governo francês avançou em entrevista à France 3 television, este domingo, que a França está preparada para reagir se os EUA avançarem com tarifas sobre a importação de produtos franceses, em retaliação pela criação da chamada taxa Google, que visa tributar as grandes tecnológicas norte-americanas.

“Estamos preparados para levar este assunto a um tribunal internacional, nomeadamente a Organização Mundial do Comércio, porque a taxa nacional sobre empresas digitais afeta empresas norte-americanas da mesma forma que afeta empresas da União Europeia, francesas ou chinesas. Não é discriminatória”, afirmou o ministro francês, em declarações à televisão francesa, citada pela agência Reuters.

A administração norte-americana anunciou na terça-feira passada a imposição de tarifas de 100% sobre 2,4 mil milhões de dólares de importações francesas, entre as quais champanhe, malas, queijo e outros produtos. Isto depois de concluir que a taxa francesa viola os “princípios da política internacional de tributação”