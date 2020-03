França pede coordenação europeia face a suspensão de voos entre Europa e EUA

A França enfatizou esta quinta-feira a necessidade de existir uma coordenação europeia após a decisão dos Estados Unidos de impor uma suspensão de voos provenientes do espaço europeu de livre circulação (Schengen) para tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado dos Transportes francês, Jean-Baptiste Djebbari, considerou como “drástica” a medida anunciada pelo Presidente Donald Trump, principalmente porque o governante norte-americano reagiu “um pouco mais tarde” do que a Europa perante a pandemia.

Trump anunciou na quarta-feira a suspensão de todos os voos provenientes da Europa para o território norte-americano, medida que entrará em vigor na sexta-feira e irá prolongar-se pelo menos durante 30 dias.

“Para impedir que novos casos entrem no nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias”, afirmou Donald Trump, num discurso proferido na quarta-feira a partir da Casa Branca, durante o qual acusou a União Europeia (UE) de ter falhado na adoção de medidas restritivas de precaução e apontou que muitos dos focos de infeção no território norte-americano foram provocados por viajantes procedentes da Europa.

A UE reagiu hoje de manhã à medida norte-americana, assumindo a desaprovação de tal decisão “tomada unilateralmente e sem consultas”.

“O [novo] coronavírus é uma crise global, não está limitada a um continente, e exige cooperação, e não uma ação unilateral”, argumentaram os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respetivamente, numa declaração conjunta.

Em Paris, o secretário de Estado francês indicou que prevê falar hoje com os seus homólogos norte-americano e britânico (o Reino Unido não integra o espaço Schengen) para organizar a aplicação da suspensão de voos, “em coordenação com todos os países europeus”.

Jean-Baptiste Djebbari admitiu não conseguir avaliar, neste momento, o impacto global desta medida norte-americana, referindo, porém, que é expectável que exista uma quebra da atividade “bastante acentuada nas próximas duas ou três semanas”.

No ano passado, 9,4 milhões de pessoas circularam via espaço aéreo entre França e os Estados Unidos, um aumento de 6,6% em comparação com 2018.

Os Estados Unidos registavam na quarta-feira 38 mortos e mais de 1.300 casos de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, também na quarta-feira, a doença Covid-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”.

O surto de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.