Francisco Calheiros: “Montijo tem finalmente condições para avançar”

O turismo está no “caminho certo”, com um crescimento “moderado”, mas, ainda, assim, “mais do dobro da média europeia”. No entanto, precisa de enfrentar os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento já, defende o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que enumera quatro desafios “prioritários”, entre os quais estão a falta de recursos humanos, a urgência de fazer avançar a reforma do Estado e de tomar medidas para enfrentar a crise demográfica.

O primeiro desafio apontado por Francisco Calheiros foi mesmo o novo aeroporto de Lisboa, que “leva já mais de 50 anos de discussão pública e que agora tem finalmente condições para avançar”.

O parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente à solução do Montijo “retira qualquer fundamentação aos seus opositores”, entende o líder da CTP, que reconhece que a nova infraestrutura terá impactos na avifauna, no ruído e na mobilidade, mas considera que é para isso que existem medidas de mitigação e compensação ambiental. “Para isso existem medidas de mitigação e compensação ambiental, que acreditamos que serão devidamente aplicadas. O que não podemos é esperar por mais estudos e pareceres, nem analisar outras soluções, já muito analisadas e discutidas”, defende.

Sobre a falta de recursos humanos, Francisco Calheiros, que falava no 31º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que hoje arrancou em Viana do Castelo, organizado pela Associação Hotelaria de Portugal (AHP), subordinado ao tema ‘Portugal: Preparar o Amanhã’, defendeu a necessidade de haver “mais e melhor” qualificação profissional e mais especialização e reforço da formação, mas, também, com programas de reconversão para novas competências e com o recurso a “canais de circulação” de trabalhadores de outros Estados da União Europeia “e não só”. Além disso, diz, é preciso haver uma “melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores”, no domínio da retribuição, mas, também, dos benefícios sociais e da motivação.

“Em momento algum podemos esquecer que a nossa atividade depende de pessoas e que a nossa ambição deverá sempre alcançar a excelência do serviço, trabalhando, sempre, com os melhores profissionais”, frisou.

Quanto ao Estado, o presidente da CTP diz que é urgente avançar para uma “verdadeira reforma” que conduza à “melhoria e sustentabilidade futura” do sistema da Segurança Social, Saúde, Justiça e Ensino. “Não queremos um Estado que serve para se servir a si próprio, o que queremos é redefinir o papel do Estado na sociedade, enquanto regulador e agente do desenvolvimento económico país”, diz, reclamando a necessidade de debater a administração pública, os seus salários, as políticas de contratação e os métodos de avaliação.

“O que merecemos é um Estado mais simples e mais próximo das empresas, com menos custos de contexto e menos burocracia. Será pedir muito”, questiona este responsável.

Por fim, e relativamente à crise demográfica, Calheiros salienta que somos já o terceiro país com menos crianças e jovens até aos 15 anos e um dos países da Europa com menos filhos por mulher em idade fértil. Pior, seremos o país mais envelhecida da Europa em 2050, de acordo com as projeções do Eurostat.

“Estamos perante uma urgência nacional”, mas cujas medidas de combate estão identificadas, através de incentivos às famílias para “minimizar o impacto financeiro” do número de filhos, designadamente ao nível do IMI, do enquadramento fiscal em sede de IRS e nos apoios para creches e escolas. “Todos juntos seremos poucos para travar esta ameaça que já é bem real e que afeta a oferta de trabalho disponível e as dificuldades de contratação pelas empresas”, frisa.