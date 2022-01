Francisco Rodrigues dos Santos demite-se da liderança do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O presidente do CDS-PP, Francisco dos Santos, anunciou este domingo a demissão da liderança do partido, após a confirmação de que os centristas não conseguiram eleger qualquer deputado à Assembleia da República. O CDS tinha conseguido sempre conquistar mandatos em eleições legislativas, desde 1976.

"Estes resultados não deixam margem para dúvidas de que deixem de reunir condições para liderar o CDS", afirmou Rodrigues dos Santos. "Apresentei ao presidente do conselho nacional a minha demissão de presidente do CDS", acrescentou.

Chicão, como é conhecido, assumiu a derrota e lamentou a estratégia falhada, considerando que o partido foi "o mais penalizado" por uma "certa polarização" do debate político, "ventilada por diferentes sondagens".

"Este é um mau resultado para o CDS, que ao fim de 47 anos perde a sua representação parlamentar", concluiu.

O líder demissionário, todavia, garantiu que o CDS "não morreu", acreditando que os democratas cristãos reconquistarão um lugar no Parlamento nas próximas eleições legislativas.

Confirmada a saída, Rodrigues dos Santos disse que não deixará o CDS e que continuará a apoiar o partido. E deixou a garantia: "Nunca farei aos outros aquilo que me fizeram a mim". Recorde-se que antes destas eleições, a liderança de Rodrigues dos Santos foi fortemente contestada, com Nuno Melo, eurodeputado do CDS, a posicionar-se para conquistar a chefia do partido.