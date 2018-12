Frente Comum ameaça com luta nacional em fevereiro

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública promete dar luta ao governo em ano de eleições caso o Ministério das Finanças não avance uma proposta de aumentos salariais para todos os funcionários públicos. Se em janeiro o governo não for além dos 50 milhões de euros que diz ter para atualizações, o mês seguinte trará mais contestação social.

“Neste momento, já está em discussão nos sindicatos uma proposta para fazermos uma luta em fevereiro, que pode passar por uma manifestação nacional ou uma greve”, avançou Ana Avoila, coordenadora da estrutura que esteve reunida ao início da tarde com a secretária de Estado da Administração e Emprego Público. O governo ouviu antes a FESAP e os Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.

A proposta do governo prevê apenas mexer na tabela remuneratória única da função pública para elevar a base de vencimentos para 635 euros, dos atuais 580 euros. Para a Frente Comum, o governo está apenas a fazer aquilo que teria de fazer por lei à partida, devido à subida do salário mínimo para 600 euros em 2019. A base da tabela da Administração fixa, atualmente, que a remuneração de nível mais baixo é a mesma do salário mínimo.

“[O governo] não muda a tabela remuneratória única na proposta que nos entregou. A não ser que vá ainda mudar, que ainda está em discussão. Ou seja, não retira as primeiras posições remuneratórias. Põe é os trabalhadores na posição de 635 [euros], o que não altera nada. Fica uma tabela torcida, que não mantém a proporcionalidade entre as posições remuneratórias – vai baixando o valor”, defendeu a Ana Avoila.

A Frente Comum pede aumentos de 4%, e até 60 euros, para remunerações abaixo dos 1500 euros. Diz que apenas estará disposta a ter uma contraproposta caso o governo tenha um valor disponível para garantir aumentos à generalidade dos trabalhadores e não apenas aos níveis mais baixos de rendimentos. Para já, a estrutura acusa o governo de não querer negociar.

Os encontros com os sindicatos terminaram assim sem novidades em com ameaças de manifestações e greves para o governo. A próxima reunião poderá acontecer em janeiro, não sendo provável que Finanças e sindicatos se encontrem durante a semana de Natal.