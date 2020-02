Frente Comum de plenário marcado para voltar a dar luta

Tal como Sindicato dos Técnicos do Estado e a Fesap, a Frente Comum, afeta à CGTP, também não se dá por satisfeita com os aumentos extra de sete euros para os trabalhadores da função pública com salários até aos 683,13 euros. A organização diz estar já a marcar plenário marcado para acertar formas de luta caso a margem do governo para atualizações remuneratórias não vá mais longe.

“O que podemos dizer é que vamos convocar já um plenário de sindicatos da Frente Comum, de dirigentes, delegados e ativistas, para anunciarmos a continuação da luta”, reagiu a coordenadora Ana Avoila após reunião com o governo, esta segunda-feira, na qual foi dado a conhecer quanto o governo acrescenta aos 0,3% de aumento transversal nas administrações públicas.

A proposta apresentada aos sindicatos eleva a base remuneratória da função pública para os 642,07 euros e leva aos 690,13 euros o primeiro escalão aplicado aos assistentes técnicos, em ganhos extra que se traduzem sensivelmente em mais cinco euros mensais para os trabalhadores. A generalidade dos trabalhadores verá as remunerações crescerem apenas 0,3%.

Ana Avoila entende que o extra anunciado decorre da forte adesão à última greve geral da função pública, a 31 de janeiro. Mas considera que ainda não chega.

“O governo teve de se chegar à frente, mas é muito insuficiente. A resposta de dia 31 foi uma forte resposta inequívoca. Tinha de fazer alguma coisa. Agora, isto não chega. Tem de continuar a apresentar propostas credíveis”, defendeu.

Credível será para a Frente Comum “uma proposta que tenha em conta aquilo que os trabalhadores perderam ao longo de dez anos”. A organização faz contas a uma “perda de poder de compra de cerca de 19%” ao longo da última década entre os funcionários públicos e diz que, enquanto não receber uma recusa formal do governo, não deixa cair a pretensão de que haja aumentos de 90 euros para cada um dos trabalhadores.