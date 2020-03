Frente Comum suspende a greve marcada para 20 de março

A Frente Comum anunciou esta sexta-feira que suspende a convocação da greve marcada para 20 de março em reação à atualização de salários na função pública em 0,3% para a maioria dos trabalhadores. A medida deve-se ao atual surto de pandemia que, de resto, levará muitos trabalhadores das administrações públicas para casa e que aconselha restrições à concentração de pessoas.

“Nesta fase de contenção da infeção pelo novo coronavírus, tendo a OMS declarado

situação de pandemia, e dado o momento que se vive em Portugal, com o encerramento de

um conjunto muito alargado de serviços públicos, a Frente Comum decidiu suspender a

realização da Greve Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública agendada para dia

20 de Março, assegurando desta forma que os serviços funcionarão com a normalidade

possível perante o quadro que se vive”, informa a organização em comunicado.

Além da Frente Comum, também a Fesap, outras das estruturas sindicais do sector público, tinha já recuado nas organizações de protestos marcadas para o mesmo dia. Estava prevista a realização de um plenário, com paralisação para assegurar a presença dos trabalhadores.

A Frente Comum reafirma as razões que levaram à convocação e diz que estas “têm hoje ainda mais validade e pertinência”. Mais à frente, promete dar “continuidade à luta por melhores salários, pela valorização das carreiras, por uma efetiva negociação e em na defesa dos serviços públicos, considerando as formas de luta que melhor se adequem, nos momentos concretos”.

No atual contexto de pandemia, a organização assume-se preocupada com a situação dos funcionários públicos da linha da frente. Exige “que sejam garantidas aos trabalhadores todas as condições de

proteção individual e tomadas as necessárias medidas de contenção da propagação em todos os serviços públicos” e sublinha a necessidade de todos, independentemente do vínculo, terem direito “a 100% da retribuição em caso de ausência ao trabalho, por motivos direta ou indiretamente ligados ao encerramento de serviços, isolamento profilático, quarentena, ou assistência a familiar nessas condições”.

“A Frente Comum salienta que este momento exigirá, mais do que nunca, o reforço dos

serviços públicos em meios humanos e financeiros, e em especial, do Serviço Nacional de

Saúde”, salienta ainda, ao mesmo tempo que é pedida uma reunião urgente com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, para ter conhecimento das medidas que estão a ser tomadas ao nível das administrações públicas.