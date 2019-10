Frescura Aromática dá novo gosto ao negócio

Se há algo que rapidamente se percebe é o gosto que São Vieira tem pelo seu trabalho. O negócio são as ervas aromáticas e não se está a falar apenas das mais conhecidas: cerefólio, citronela e a hortelã-chocolate são exemplos do que se encontra nesta empresa. Ao todo a Frescura Aromática comercializa cerca de 40 espécies, produzidas em 14 hectares no Cartaxo e em Almeirim.

As raízes da empresa remontam há 30 anos, quando o pai de São Vieira criou a empresa, então com o seu nome. São Vieira esteve emigrada em Nice, sul de França, onde ganhou experiência a trabalhar com ervas aromáticas. Acabou por se associar ao pai, mas quando há três anos este decidiu deixar a empresa, São e o marido, Manuel Vieira Ascensão, tomaram conta das operações e mudaram o nome para Frescura Aromática. A justificação do nome é simples: “É como o cliente quer, um produto fresco todos os dias.”

As vendas têm aumentado e a empresa continua a crescer. “As ervas aromáticas estão a entrar na alimentação das pessoas. Dizem que cada vez mais usam o tomilho, o alecrim, o poejo, este último tem muito sucesso entre os alentejanos”, exemplificou São Vieira, referindo ainda como no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL) – onde está presente quatro dias por semana – nota o aumento da procura por manjericão. Esta é uma erva que no inverno a Frescura Aromática recorre ao estrangeiro para comprar. “O nosso clima não é favorável. As estufas têm de ser aquecidas acima de 15 graus. Como não justifica fazer aquecimento, recorremos ao estrangeiro.” No entanto, que não restem dúvidas: “Somos os maiores produtores nacionais de ervas aromáticas.” Além do ponto de venda no MARL, a Frescura Aromática coloca os seus produtos no Continente e na Makro.

“Neste ano adquirimos uma nova máquina de embalamento, fizemos mais uma área de estufas e temos projetos de fazer um novo armazém no Cartaxo. Aqui [no MARL] por enquanto tenho um lugar pequenito, mas vamos ver com o tempo”, salientou. Para já, a exportação não entra nos planos. “Pensamos nisso, mas como neste momento não consigo ter a quantidade para fornecer o meu país…

Claro que seria interessante, mas por agora mantenho-me assim”, admitiu.

Atualmente dá emprego a 40 pessoas e até poderá dar a mais, mas é aqui que São Vieira encontra algumas dificuldades. “Eu tenho tudo para trabalhar, o país tem tudo, sol, água… temos tudo, mas o meu grande problema é a mão-de-obra.” A gerente da Frescura Aromática referiu como contrata pessoas que, por vezes, acabam por meter baixa. “Vamos encontrando soluções porque não podemos parar. Queremos contratar mais gente e queremos encontrar pessoas que gostem de trabalhar. Muitas não gostam de trabalhar, gostam de ter um emprego.”