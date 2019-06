Fridão faz estalar o verniz entre EDP e governo. Mexia pronto para ir a tribunal

Quem tomou a decisão de cancelar a construção da barragem do Fridão? Esta quarta-feira, CEO da EDP, António Mexia, foi ao Parlamento a pedido do grupo parlametnar do PSD para explicar a “embrulhada” do processo da barragem do Fridão e mais uma vez apontou o dedo e acusou o governo, descartando toda e qualquer responsabilidade da elétrica na decisão de não avançar com as obras do empreendimento hidroelétrico no Rio Tâmega.

E se dois dias antes a pergunta sobre se a EDP está mesmo disposta a levar a questão até às últimas circunstâncias e avançar para tribunal ficou sem resposta por parte de Mexia, no Parlamento o CEO da EDP foi claro como água: “Do ponto de vista do contrato, ele prevê no recurso a um tribunal arbitral e não um tribunal normal, se as partes tiverem visões diferentes sobre a concretização do contrato. Será uma forma mais fácil e rápida de resolver a questão”, admitiu Mexia.

“Não tem havido grandes conversações sobre Fridão. E não vamos fazer um debate aqui”, disse o ministro do Ambiente e da Transição Enrgética, Matos Fernandes, 48 horas antes. No mesmo momento e local, entre sorrisos e abraços, CEO da EDP disse por seu turno que “as posições são claras e as avaliações já foram feitas. É um caso típico que será clarificado rapidamente. E que será resolvido de acordo com as regras previstas”.

Admitida a hipótese de, na ausência de diálogo com o governo, avançar para tribunal, Mexia voltou a garantir que “desde a adjudicação, em 2008, a EDP cumpriu integralmente as suas obrigações face ao contrato que assinou”, sublinhando ainda que em 2016 foi o governo que procedeu à revisão do plano nacional de barragens, suspendeu o projeto de Fridão e revogou o do Alvito.

“A EDP nunca mostrou abertura para a não-construção do Fridão sem ser ressarcida. Quisemos encontrar uma solução alternativa. A decisão da construção ou não da barragem do Fridão é exclusiva do governo. A EDP ou constrói ou é indemnizada”, rematou Mexia.

Em causa estão os 218 milhões que a EDP pagou pela concessão da barragem do Fridão, que agora a empresa quer ver recuperados.

Em atualização