Fronteira com Espanha continua fechada. Voos com o Brasil só com quarentena

Fronteira com Espanha © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Sobre as fronteiras, António Costa anunciou após aos jornalistas após o Conselho de Ministros que o governo espera manter o "regimento de controlo fronteiriço já existente": "vamos fazer mudanças para os países com segunda vaga mais cedo, para facilitar as deslocações, por exemplo, com o Reino Unido".

Ainda assim, com Espanha há um acordo para manter fechadas as fronteiras terrestres.

Os voos de e para o Brasil - que está na pior situação desde o início da pandemia em número de mortes -, vão ser "retomados com testes e medidas de quarentena a quem chega". O primeiro-ministro não esclareceu como será monitorizado esse processo.

Férias nas ilhas são permitidas

As férias para as Regiões Autónomas têm sido possíveis mesmo nas últimas semanas. António Costa justificou isso com a autonomia das regiões. "O que se passa é que estas regiões têm regionalizado o seu sistema de saúde, daí as suas medidas são autónomas e por isso não está prevista restrição de circulação entre o Continente e as Regiões Autónomas".