Fronteiras entre Portugal e Espanha apenas com nove pontos de passagem

O Governo decidiu pela “reintrodução dos mecanismos de controlo das fronteiras”, havendo nove pontos de passagem entre Portugal e Espanha, por causa do novo coronavírus.

“Portugal e Espanha estão a concluir as notas técnicas para reintroduzir os controlos de fronteiras terrestres com nove pontos de passagem”, afirmou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita depois de uma videoconferência com os homólogos europeus.

“Nos restantes [pontos] será interditada e iremos estabelecer mecanismos que limitam a passagem na fronteiras terrestres a mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar para o outro lado da fronteira. Mesmo nesses casos iremos fazer controlos sanitários na fronteira”, indicou o governante.

Prioridade a bens essenciais

O ministro da Administração Interna, que estava acompanhado pela ministra da Saúde, referiu ainda que neste encontro à distância com os homólogos europeus, ficou decidido dar prioridade aos bens considerados essenciais para fazer face à pandemia.

“A prioridade deve ser dada à manutenção de disponibilidade de bens essenciais (material médico, de saúde e proteção, como máscaras de proteção) que devem circular em toda a união e devem ser geridos à escala europeia”, afirmou Eduardo Cabrita, acrescentando que se optou pela “manutenção do transporte de mercadorias dentro da União Europeia”.

Em atualização