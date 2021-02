Fronteiras mantêm-se fechadas até 16 de março. Mas há duas novas passagens

© José Mota/Global Imagens

As fronteiras vão manter-se fechadas até 16 de março na sequência do novo estado de emergência que vigorará a partir de 2 de março. Mas vão ser abertos mais dois pontos de passagem - Ponte de Lima e Vinhais.

"Na sequência do diálogo com os autarcas dos municípios raianos e da articulação permanente entre os governos de Portugal e de Espanha, o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais vai manter-se até ao dia 16 de março", diz um comunicado do Ministério da Administração Interna.

No entanto, foi "decidido acrescentar mais dois Pontos de Passagem Autorizados (PPA) - Ponte da Barca e Vinhais, que funcionarão nos dias úteis entre as 6h00 e as 9h00 e as 17h00 e as 20h00", adianta ainda.

A partir das zero horas de 2 de março, mantém-se limitada a circulação entre Portugal e Espanha e apenas nos PPA é permitido o transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

Mantém-se suspensa a circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para transporte de mercadorias e fluvial entre Portugal e Espanha.

O comunicado realça ainda que "estas limitações não impedem a entrada em Portugal de cidadãos nacionais e de titulares de autorização de residência em Portugal, bem como a saída de cidadãos residentes noutros países".