Fronteiras tiram rendimento aos pequenos frutos

O principal impacto do coronavírus junto dos produtores dos pequenos frutos está a ser o atraso nas entregas das encomendas, devido à demora na passagem das fronteiras até chegar aos mercados da Europa central e do norte – o que agrava os custos do transporte, diminuindo a margem das empresas. “Cada camião custa agora mais mil euros porque o controlo de fronteiras ao longo do percurso provoca atrasos de 20 a 24 horas”, descreve Pedro Bragança, administrador da BFruit, organização de produtores de frutos como mirtilos, framboesas, morangos e amoras.

“Os mercados estão muito voláteis, ora se cancelam encomendas ora se reforçam, mas continuamos a vender, embora com menos margem”, sublinha. Por outro lado, “os preços estão a cair porque há uma maior disponibilidade destes frutos no mercado, já que não são encarados como bem essencial e são mais perecíveis”. No caso da framboesa, por exemplo, admite uma redução de 1,5 euros/kg.

A BFruit agrega 120 produtores, distribuídos por dois polos, em Guimarães e Odemira. Em 2019, conseguiram um volume de negócios de 14 milhões com, 70% das vendas em exportação.