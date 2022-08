Fukuyama, Metsola, Picard e muito mais nas Conferências do Estoril, em setembro

Francis Fukuyama e Vasco Rato voltam a juntar-se nas Conferências do Estoril, de que o Dinheiro Vivo é media partner. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O economista e filósofo Francis Fukuyama volta a sentar-se com o ex-presidente da FLAD, Vasco Rato, para debater os desafios do liberalismo clássico e contemporâneo. O jornalista David Wallace-Wells traz a palco os desafios da descarbonização. E a historiadora Anne Applebaum estará a conversar com o especialista em geopolítica e antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas.

Esta é apenas uma pequena parte do que irá acontecer nos dias 1 e 2 de setembro, quando as Conferências do Estoril estão de regresso a Portugal, desta vez na Nova SBE, que assumiu a organização depois de se ter ligado ao evento em 2019.

A câmara de Cascais mantém-se como principal apoio das Conferências do Estoril, de que o Dinheiro Vivo é media partner, e que contarão com mais de 70 figuras de proa e líderes mundiais, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que participa na sessão de abertura do evento, Bertand Piccard, Helena Gualinga, Xiye Bastida, Linh Do, Weza Bombo João, Irene Heemskerk, Luisa Gómez Bravo, Peter Bakker e Tina Thörne, entre muitos outros.

Organizadas pela Nova School Business & Economics (SBE), as conferências têm este ano como tema "O reequilíbrio do nosso mundo: um apelo à geração do propósito", focando-se logo no primeiro dia nos desafios ambientais do Planeta. O segundo dia das Conferências do Estoril, que contam com o Dinheiro Vivo como media partner, será dedicado à reflexão sobre as novas ordens mundiais, tendências políticas e reequilíbrios geopolíticos rumo à Paz.

No mesmo dia que Francis Fukuyama se senta com Vasco Rato, como nas edições de 2011 e 2015 das conferências - numa sessão intitulada Liberalismo e Seus Descontentes -, poderá ainda escutar o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, sobre o tema Democracia e Desenvolvimento, e a conversa entre Anne Applebaum e Paulo Portas.

"David Wallace-Wells, premiado jornalista na área das alterações climáticas e autor de A Terra Inabitável (LeYa/Lua de Papel, 2019), tomará parte numa conversa com o professor universitário e divulgador científico Carlos Fiolhais, também no dia 2 de setembro, uma "sessão que reforça os atuais desafios que o Planeta enfrenta e que requerem cooperação global", adianta a organização do evento. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também intervirá nesse dia.

No dia 1 caberá a oradores como Bertrand Piccard, empreendedor e presidente da Solar Impulse Foundation (Suíça), Helena Gualinga, ativista ambiental e de direitos humanos (Equador), Irene Heemskerk, chefe do Centro Europeu e Mudanças Climáticas do Banco Central Europeu (Países Baixos) e Peter Bakker, presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Suíça), liderar os palcos.