Fumo branco no Eurogrupo. Há acordo, sem coronabonds

O Eurogrupo conseguiu finalmente chegar a acordo num pacote de empréstimos superior a 500 mil milhões de euros para fazer face à pandemia de Covid-19.

Depois de semanas de desacordo e colisões em público, os ministros das Finanças da zona euro chegaram ao consenso possível.

Este não passará pelas coronabonds de certeza (as desejadas obrigações europeias por parte dos países do Sul, que seriam diretamente garantidas por todos os Estados do euro), mas foi aprovado um pacote de empréstimos, com a Holanda a concordar em alguns empréstimos sem condições e sem austeridade no futuro (apenas para despesas com Saúde), avançam os ministros das Finanças.

“Excelente acordo entre os ministros das Finanças europeus sobre a resposta económica à Covid-19: 500 mil milhões de euros disponíveis de imediato”, anunciou no Twitter o ministro francês, Bruno Le Maire. “Um fundo para enfrentar o futuro. A Europa decidiu e mostra-se à altura da gravidade desta crise”, sublinha o responsável pela pasta das Finanças.

Wopke Hoekstra, o ministro das Finanças da Holanda, o governante que supostamente mais bloqueios impôs às pretensões de Itália e de outros países do sul (como Portugal e Espanha) na primeira reunião (dia 7) de crise deste Eurogrupo, veio dar mais detalhes sobre o acordo obtido esta quinta-feira, 9.

Segundo Hoekstra, que também comunicou através da sua conta de Twitter, “os últimos dias foram intensos, mas hoje conseguimos um bom resultado”.

“Chegámos a acordos sensatos para a Holanda e a Europa sobre como lidar com as consequências da coronacrise”.

Com este acordo obtivemos “um pacote abrangente que ajuda os países a absorver custos médicos, ajudamos empresas e funcionários e, juntos, iremos construir economias fortes e finanças públicas sólidas para todos e com as condições certas”.

Relativamente ao papel do ESM (o mecanismo, um género de fundo de resgate permanente para as crises da zona euro), o governante da Holanda explica que ficou acordado que “os países podem receber ajuda através do ESM mas só para cobrir despesas médicas, sem condições”.

No entanto, só com despesas com saúde é que o dinheiro virá sem grandes imposições. Para o resto, os outros motivos, mesmo que relacionados com a “coronacrise”, os empréstimos vão significar prestação de contas perante os credores. Neste caso o ESM, que vai querer receber todo o dinheiro de volta, mesmo que com juros baixos, como se promete agora.

“O ESM continuará disponível para os países que precisam de ajuda económica, mas isso vem com condições. Isto é sensato e razoável”, defendeu Wopke Hoekstra.

Relativamente às polémicas eurobonds, o assunto está morto e enterrado, segundo o holandês. “Nós éramos, somos e permaneceremos contra. Pensamos que seria imprudente e não ajudaria a Holanda, mas, em última análise, também não ajudaria o resto da União Europeia. Portanto, não estarão lá as eurobonds” como parte desta solução “ambiciosa” e supostamente musculada do Eurogrupo.

Financiar as PME e o desemprego

Os empréstimos totais do ESM podem chegar a 240 mil milhões de euros no total, o que dá cerca de 2% do PIB nacional para cada país. Portugal pode por esta via obter mais de 4 mil milhões de euros em liquidez.

“Também fizemos acordos sobre financiamento adicional para as PME (pequenas e médias empresas) através do Banco Europeu de Investimento (BEI)”.

Além disso, há o apoio ao mercado de trabalho através do orçamento europeu (a tal linha de 100 mil milhões de euros para financiar subsídios de desemprego quando o dinheiro acabar nos orçamentos nacionais) e “um apoio extra para emergências médicas por meio de um instrumento de emergência europeu existente para o qual os países possam contribuir”.

(atualizado 22h25)