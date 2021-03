Função pública exige avaliação sem sigilo e sem quotas

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Três quartos dos funcionários públicos não podem ser bons. Ou, dito de forma mais rigorosa, não podem ser "relevantes" no desempenho de funções. Não é estatística. É o que diz a lei, independentemente da prestação individual de cada um, e do resultado global do serviço público no qual estão inseridos. Contra isso estão sindicatos e o movimento Missão Pública Organizada, num momento em que o governo se prepara para rever o subsistema de avaliação dos funcionários públicos das carreiras gerais.

Estas são as chamadas "quotas" de desempenho. A cada dois anos, assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos superiores das administrações públicas são avaliados pelas chefias, que só podem distribuir a distinção de "relevante" a 25% dos trabalhadores que dirigem. Dentre esses, 5% podem esperar ver reconhecido o desempenho como "excelente".

"Já aconteceu ter 4,70 e tal num limite de 5 pontos, e dizerem, peço desculpa, mas já só há 3,99. E ficamos com o 3,99", conta Ana Costa, funcionária num dos maiores empregadores públicos do país, a Câmara Municipal de Lisboa. Os 3,99 marcam o limite do desempenho "adequado", e convertem-se num ponto anual para progressão na carreira - quando são precisos 10 para escalar um nível remuneratório. Um "relevante", a que equivale um 4 ou 5 na avaliação, já vale dois pontos anuais. O raro "excelente" dá três pontos.

"Isto não é um sistema que avalie. É um sistema de contenção salarial, não mais que isso", diz Ana Costa. É uma das dinamizadoras do grupo Missão Pública Organizada (MPO), criado há quatro anos para, primeiro, pôr os trabalhadores a falarem sobre as notas que têm e acabar com as "conversas de corredor", e depois para exigir mudanças no sistema, o chamado SIADAP 3.

Serviços "espetaculares", trabalhadores nem tanto

A sigla desdobra-se em subsistema de avaliação integrada de desempenho da Administração Pública, e o 3 indica que se reporta aos trabalhadores das carreiras gerais - os únicos aos quais são impostas quotas. Há um sistema autónomo para chefias, no qual não há limites para ser "relevante" ou "adequado", e outro para os serviços públicos. Estes, por regra, costumam ter boas notas. "Como é que há serviços tão espetaculares com 75% de trabalhadores adequados?", questiona a trabalhadora.

As avaliações das chefias "refletem normalmente a nota do serviço", aponta Filipa Coelho. "A lei diz que os dirigentes médios são avaliados pelos dirigentes acima, podendo os dirigentes acima pedir uma opinião aos trabalhadores. Nunca aconteceu, que saibamos", refere esta trabalhadora, também da MPO.

O grupo defende o fim das avaliações individuais, para que as avaliações de serviço passem a ser a melhor métrica do desempenho de cada um. Quer participar na definição de objetivos, na avaliação de chefias, e quer, também, o fim do sigilo que cobre todo o processo e que, diz, só serve para pôr trabalhadores "a lutar contra o colega do lado".

50 mil assinaturas para mudar

A MPO, que tem vindo a reunir-se com os diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República, não está só. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), parte da Frente Comum, afeta à CGTP, tem desde início de fevereiro uma campanha para "revogar" o SIADAP.

Os sindicato já recolheu mais de 11 mil assinaturas, e quer chegar às 50 mil em pouco tempo. "O processo das assinaturas vai acontecer até entendermos que é útil", diz José Correia, presidente. O destino das assinaturas também é o parlamento, onde o PSD e o PCP dizem que aguardam para ver a proposta do governo. Os restantes grupos não responderam ao Dinheiro Vivo até ao fecho desta edição.

Mas, antes de as assinaturas chegarem a São Bento, o SIADAP vai estar em negociação com os sindicatos. O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública tem feito saber que a ideia da revisão é passar os ciclos bienais de avaliação a anuais, e de alguma forma acelerar carreiras. Como e o que vai mudar, o governo não diz. Mas, a ministra Alexandra Leitão já defendeu no parlamento que não será possível acabar com as quotas.

"O governo está a trabalhar no sentido de estar em condições de apresentar uma proposta aos sindicatos até ao final deste mês. Naturalmente, os detalhes dessa proposta serão dados a conhecer primeiramente às estruturas sindicais", diz o ministério em resposta ao Dinheiro Vivo.

Nos sindicatos, o objetivo é o de que a revisão não seja "cosmética", diz José Abraão, secretário-geral da Fesap, do universo UGT, que também quer o fim das quotas. "É um sistema que não é sistema".

Um caso único na UE

O SIADAP é também um sistema único a nível europeu. Com exceção de Portugal, só na Alemanha existem quotas de avaliação nas administrações públicas - mas estas aplicam-se exclusivamente aos dirigentes, não aos trabalhadores de base. Outros três países - Itália, Malta e Letónia - aplicam curvas de distribuição das avaliações, que também implicam um tipo de limitação ao reconhecimento do desempenho, embora sem ser por quotas, compara um estudo produzido pela investigadora eslovaca Katarina Staronova, em 2017.

Em Portugal, há pouco que ler sobre os impactos do SIADAP, mas César Madureira, investigador e professor convidado do ISCTE, tem um dos poucos estudos existentes. Versa sobre a perceção que os trabalhadores têm do sistema e sobre os efeitos na cultura organizacional pública.

"Aquilo que era uma suspeita de toda a gente, tornou-se incontornável. A esmagadora maioria da função pública tem relativamente ao SIADAP uma profunda desconfiança", refere o investigador, sem notar impactos de melhoria nos serviços desde 2004, quando o sistema foi criado.

"A gestão por resultados que era, filosoficamente, aquilo que presidia à criação do SIADAP é algo que existe muito pouco na Administração Pública. Na verdade, existe para conter a massa salarial", defende.

Mas, desligar estas duas facetas do sistema, na verdade, não é fácil. César Madureira admite que a avaliação deverá ainda ter de ficar ligada às progressões de carreira, mantendo-se a necessidade de controlar a despesa com salários. "Penso que as quotas não devem existir. Mas, enfim, poderão ainda existir, mas serem mais alargadas, e haver nas pessoas a perceção de que, mesmo não tendo chegado ao nível excelente, podem progredir com outras variáveis, ou que não têm de esperar dez anos para progredir".

323 987

É o total de funcionários avaliados pelo SIADAP 3, correspondendo a 45% do universo de trabalhadores públicos.

3,5%

É quanto o governo estima que cresça a massa salarial da função pública em 2021, em resultado de contratações, progressões e alguns aumentos - que, neste ano, foram apenas para os salários até 791,91 euros.