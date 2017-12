Funcionário de casa de câmbio libertado após pagamento em bitcoins

Pavel Lerner, o funcionário de uma casa de câmbio de criptomoedas que tinha sido raptado no dia 26 na Ucrânia, foi libertado esta sexta-feira após o pagamento do equivalente a um milhão de dólares em bitcoins.

A informação foi avançada por Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, que revelou ainda que este foi o primeiro resgate em bitcoins no país, não adiantando, contudo, quem pagou o resgate.

De acordo com um comunicado da EXMO Finance, empresa onde trabalha como analista sénior, Pavel Lerner “não sofreu qualquer dano físico” mas está “num estado de grande stress”.

O comunicado da empresa refere ainda que o trabalho do seu funcionário não envolvia o acesso a bens financeiros dos seus clientes.

A notícia da liberação coincidiu com a recuperação da bitcoin e de outras criptomoedas depois de dois dias de perdas.