Funcionários de call centers e de loja entre as profissões mais procuradas

© Pixabay

Dinheiro Vivo 20 Dezembro, 2022 • 21:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mercado de trabalho está em constante evolução assim como as necessidades de contratação das empresas. Um levantamento realizado pelo Alerta Emprego - portal de emprego online - revela as cinco profissões mais procuradas em 2022 e as empresas que mais contrataram.

Em primeiro lugar, os funcionários de call centers, que dão suporte e apoio ao cliente, foram as que registaram maior procura ao longo deste ano. Algumas das empresas que mais contrataram para este tipo de cargos foram a Manpower, a Teleperformance e a Sitel.

Funcionário de loja ocupa o segundo lugar entre as profissões mais procuradas, seguindo-se as de empregados de mesa, restaurantes e hotéis.

Os CTT, a Decathlon e a Flying Tiger são algumas das empresas que mais procuraram funcionários de loja e Portugália, McDonald's e AP Hotels as que mais contrataram empregados de mesa, restaurantes e de hotéis.

Em quarto e quinto lugar, respetivamente, posiciona-se a procura por comerciais/vendedores - Acústica Médica, NOS Empresas e Securitas Direct foram as que mais contrataram -, e por técnicos de armazém, especialmente por parte da Rádio Popular, Vertente Humana e Clipouro.

Para além do top cinco, registou-se um aumento da procura por administrativos, motoristas, serralheiros, contabilistas, técnicos de marketing e comunicação, cozinheiros, funcionários de limpeza, mecânicos, farmacêuticos, entre outras.