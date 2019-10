Funcionários do SEF, Fisco e Segurança Social detidos em megaoperação da PJ

A Polícia Judiciária deteve dezenas pessoas esta manhã, numa megaoperação para desmantelar uma associação criminosa nas estruturas do Estado que se dedica a viabilizar a legalização de imigrantes de forma fraudulenta em troca de subornos há vários anos, avança o Diário de Notícias.

Entre os detidos estão funcionários da Autoridade Tributária, da Segurança Social, uma inspetora do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e advogados.

Os funcionários são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas com as quais têm ligações e que apostam na exploração e no tráfico de imigrantes.

As autoridades acreditam que o esquema dura, pelo menos, desde 2015. O grupo criava empresas fantasma para criar contratos de trabalho, também eles fictícios. Além disso, conseguia ainda furar as demoras nos serviços do Estado, pagando a funcionários para acelerar a obtenções dos números de contribuinte e de segurança social necessários. No SEF havia a garantia da celeridade das autorizações de residência.

Em troca de avultadas somas de dinheiro e com a cumplicidade de funcionários do SEF, das Finanças e da Segurança Social, os advogados facilitavam a entrada e a permanência de imigrantes ilegais no país.

Além dos funcionários públicos e dos advogados, há mais de uma dezena de detidos por ligações à angariação do esquema – pessoas inseridas nas comunidades de imigrantes e que fomentavam a vinda de novos imigrantes com promessas de trabalho e de legalização garantida.

