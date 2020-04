Fundação da Visa tem 210 milhões para ajudar pequenas e microempresas

São dois programas, somando um total de 210 milhões de dólares, lançados agora para apoiar pequenas e microempresas que estão a sofrer os efeitos do novo coronavírus.

“A Visa Foundation anunciou hoje o compromisso, alinhando-se com o foco a longo prazo da fundação no avanço económico das mulheres e no desenvolvimento económico inclusivo, atendendo também a uma necessidade urgente das comunidades locais após a disseminação da Covid -19”, anunciam os responsáveis.

Repartido o montante em dois bolos de valor semelhante, o primeiro programa de 10 milhões de dólares visa a assistência imediata de emergência no apoio a organizações de caridade nas linhas da frente que respondem à pandemia, como a saúde pública e assistência alimentar, em cada uma das cinco regiões geográficas em que a Visa opera: América do Norte; América Latina e Caraíbas; Europa; Ásia-Pacífico; e Europa Central, Médio Oriente e África.

O segundo programa é um compromisso estratégico de 200 milhões de dólares americanos/ano, em cinco anos, para apoiar pequenas e microempresas em todo o mundo, “com foco na promoção do desenvolvimento económico das mulheres”.

“Esta ação expande o suporte de longa data da Visa Foundation para pequenas e microempresas em todo o mundo”, explica a Visa. Os fundos vão fornecer capital a organizações não-governamentais (ONG) e parceiros de investimento que apoiam pequenas e microempresas.