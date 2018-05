Fundação ‘La Caixa’ financia 50 bolsas de estudo para estudantes sírios

A APGES – Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios e a Fundação ‘La Caixa’ assinaram um Acordo de Cooperação para criar 50 bolsas de bolsas de estudo para o ensino superior destinadas a jovens sírios. A fundação bancária contribuiu com 710.000 euros as bolsas de dois anos, que vão cobrir as despesas de alojamento, alimentação e outros gastos, bem como outras atividades académicas.

Os 25 homens e as 25 mulheres sírios vão estudar em universidades portuguesas, e pelo menos cinco dos selecionados prosseguirão os seus estudos de licenciatura ou pós-graduação em universidades espanholas.

O Programa de Bolsas Universitárias a Estudantes Sírios foi apresentado esta quinta-feira na Casa do Regalo, em Lisboa, com a presença de Jorge Sampaio, presidente da Plataforma Global para Estudantes Sírios, do presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, e do diretor Corporativo de Território e Centros da Fundação “La Caixa”, Rafael Chueca.

A Plataforma Global para Estudantes Sírios é uma organização sem fins lucrativos fundada em novembro de 2013 pelo ex-Presidente da República Português, Jorge Sampaio, com o apoio do Conselho da Europa, a Liga Árabe, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Instituto de Educação Internacional (IIE), a Carnegie Corporation de Nova Iorque e a Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras.