Fundação "la Caixa" investiu 26 milhões em Portugal

A Fundação "la Caixa" iniciou a sua implantação em Portugal em 2018, após a entrada do BPI no Grupo CaixaBank.

A Fundação "la Caixa", investiu, no ano passado, um total de 26 milhões de euros em Portugal, sendo 57% em programas sociais, 14% em cultura e ciência, 14% em educação e bolsas e 15% em investigação e saúde.

Com a premissa de que "só será progresso se progredirmos todos", a Fundação "la Caixa", em colaboração com o BPI, colaborou para a criação de 1333 novos postos de trabalho, apoiou projetos de saúde como a produção de um ventilador pulmonar desenvolvido no CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, Matosinhos) e o desenvolvimento de uma vacina translacional contra a covid-19 pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, entre outros.

Na componente social, a fundação destaca os apoios a projetos como o Incorpora e Humaniza, para além dos Prémios BPI Fundação "la Caixa" e das doações para uma resposta mais eficaz à pandemia.

Já no âmbito da cultura, a instituição promoveu o atelier itinerante Creactivity e duas exposições, a que soma parcerias com entidades culturais nacionais.

A Fundação "la Caixa" iniciou a sua implantação em Portugal em 2018, após a entrada do BPI no Grupo CaixaBank, com o objetivo de levar os seus programas aos territórios onde o grupo desenvolve a sua atividade financeira e, deste modo, contribuir para o bem-estar de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

