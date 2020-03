Fundação O Século fecha serviços e corta nos serviços

Duas semanas de encerramento e serviços mínimos em teletrabalho. Apesar de não ter qualquer registo ou suspeita de casos de Covid-19, a Fundação O Século decidiu tomar uma decisão preventiva.

“Devido à evolução da situação relacionada com o Covid-19 e em face da crescente preocupação social e repercussões que esta situação representa para a saúde pública, a Fundação O Século decidiu adotar várias medidas, com o objetivo de tentar conter a propagação do coronavírus, procurando proteger os seus utentes e funcionários da Instituição.”

Recorde-se que a Fundação é a “casa” de quase quatro dezenas de crianças e jovens, tendo contacto com centenas de pessoas diariamente, o que justifica a decisão de tomar “medidas extensas e severas de precaução”.

“Neste sentido, Administração da Fundação O Século decidiu encerrar, de forma temporária, o Século dos Pequeninos – Creche e Pré- Escolar, que acolhe mais de 80 crianças -; o Turismo do Século – unidade de alojamento local – e o CAFAP Relógio de Areia, mantendo as Casas de Acolhimento em funcionamento limitando os contactos sociais das crianças e jovens que aqui habitam.”

Os serviços vão estar encerrados durante duas semanas, a partir do próximo dia 16 (inclusive).

“Consideramos necessário e útil contribuirmos, como toda a sociedade portuguesa, para a contenção do Covid-19, tomando uma decisão que tem o propósito de salvaguardar o bem-estar e a saúde da comunidade – em particular das crianças – mas, também, dos seus familiares mais idosos e de todos aqueles que são os mais vulneráveis à infeção deste vírus”, explica a Fundação, disponibilizando informações através do seu site oficial, em www.oseculo.pt, e nas redes sociais (páginas de Facebook e Instagram) da instituição.