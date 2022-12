Fundo Ambiental ainda tem um milhão de euros para apoiar compra de veículos amigos do ambiente

© DR

As candidaturas aos apoios para compra de veículos elétricos do Fundo Ambiental fecharam no final do mês passado, mas por atribuir ficou cerca de um milhão de euros, dos 9,5 milhões que que estavam disponíveis. Segundo o Eco, e ao contrário do que aconteceu o ano passado, não vai existir reforço dos apoios e o valor que sobra vai ajudar mais pessoas.

O Eco fez as contas e no fim de novembro - no que à compra de bicicletas elétricas diz respeito - dos 2,275 milhões de euros disponíveis para ajudar na aquisição de 4550 daqueles veículos, ficaram por atribuir cerca de 800 mil euros.

Também no caso das bicicletas ditas normais sobraram mais de 100 mil euros de apoio. Isto porque existem 150 mil euros para repartir por 1500 solicitações. Por cada uma o Fundo Ambiental ajuda com 20%, de um valor máximo de 100 euros. Sendo que no fecho das candidaturas foram aceites 640 pedidos, no valor total de 46.538,83 euros, ainda sobrou dinheiro.

Para comprar motas, triciclos, quadriciclos, trotinetas e hoverboards foram atribuídos 495 mil dos 525 mil euros disponíveis. E, nas bicicletas de carga quase não sobrou nada do apoio disponibilizado, tendo mesmo sido aceites mais 29 candidaturas que o esperado, perfazendo 329, no total.

Para os automóveis elétricos também não há sobras. Como explica o Eco, para os ligeiros de passageiros, há 5,2 milhões de euros para distribuir por 1.300 candidaturas e o montante do incentivo é de 4.000 euros - para veículos abaixo dos 62.500 euros. E para os ligeiros de mercadorias são 150 as candidaturas, num total de 900 mil euros para repartir.

No fim do mês passado já tinham sido aceites 1.248 candidaturas para os carros ligeiros de passageiros e 162 para os carros ligeiros de mercadorias. Ou seja foram passadas as candidaturas disponíveis.

Agora, e com o dinheiro que sobra, o Fundo Ambiental compromete-se a redistribuir as verbas, dando prioridade a veículos ligeiros de mercadorias, bicicletas de carga, bicicletas elétricas, ciclomotores e motociclos elétricos, bicicletas convencionais e, por fim, os veículos ligeiros de passageiros.