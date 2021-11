Fundo Ambiental para apoiar transportes públicos já recebeu mais de 300 candidaturas

Esta ajuda do Fundo Ambiental às empresas de transporte público de passageiros surge na sequência do aumento do preço dos combustíveis e contempla um apoio de 10 cêntimos por litro [combustível], assumindo consumos de 380 litros por mês nos táxis e de 2.100 litros nos autocarros, entre 01 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022.