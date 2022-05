Fundo Corum compra edifício no Porto por 16 milhões de euros

© Artur Machado/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Maio, 2022 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fundo Corum Eurion investiu 16 milhões de euros na compra de um edifício no centro empresarial da rua do Heroísmo, no Porto, foi esta sexta-feira anunciado.

O edifício, com 6.072 metros quadrados, foi completamente remodelado em 2021 e alberga as empresas tecnológicas Infraspeak, Koerber e Sitel, segundo um comunicado esta sexta-feira divulgado pelo Fundo Corum Eurion, da sociedade gestora francesa Corum.

Citado no documento, José Gavino, diretor da Corum Investments em Portugal refere que este edifício "encaixa perfeitamente no portefólio do fundo, caracterizado por edifícios comerciais, versáteis e com inquilinos com boa capacidade financeira".

Os fundos Corum investem apenas em imóveis comerciais e são responsáveis pela sua gestão e arrendamento. A Corum detém, através dos seus fundos, mais de 180 imóveis em 17 países europeus e no Canadá, arrendados a mais de 300 empresas.

A Corum detém em Portugal um portefólio de 13 edifícios, tendo entrado no país em 2014 e investido mais de 86 milhões de euros.