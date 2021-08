Fundo de Garantia de Depósitos tem menos dinheiro para cobrir poupanças. Mas supera metas legais

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) tinha, no final de 2020, recursos para cobrir 1,04% dos depósitos, uma redução face ao nível de cobertura de 1,13% registado um ano antes.

Segundo um Relatório divulgado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, "o resultado do exercício do FGD foi negativo em 1,09 milhões de euros, ainda assim melhor do que os resultados verificados em 2019, 2018 e 2017 [-1,56, -3,43 e -2,97 milhões de euros, respetivamente]".

"É importante referi-lo porque, conforme se detalha no Relatório, designadamente pelo reforço do caráter acomodatício da política monetária na área do euro, em 2020 reduziram-se ainda mais as possibilidades de investimento com remuneração esperada positiva". A economia mundial viveu uma das maiores crises de sempre em 2020, devido às medidas fortemente restritivas adotadas pela maioria dos governos, no âmbito da sua estratégia de gestão da epidemia do novo coronavírus.

De acordo com o Relatório, "a relação entre os recursos próprios do FGD e os depósitos efetivamente cobertos pela garantia reduziu-se ligeiramente em 2020, para 1,04% [em 31 de dezembro de 2019 era de 1,13%], valor ainda assim claramente acima do nível de 0,8% que a legislação europeia estabelece como objetivo de capitalização dos sistemas de garantia de depósitos a atingir até julho de 2024".

Adianta que "os recursos próprios do FGD atingiram o valor de cerca de 1674 milhões de euros, o valor mais alto de sempre, em resultado, essencialmente, conforme previsto na lei, da transferência de recursos do FGCAM (Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo), que se situaram nos 133 milhões de euros, por contrapartida das novas responsabilidades assumidas pelo FGD na garantia dos depósitos constituídos nas instituições que anteriormente participavam naquele Fundo de Garantia".