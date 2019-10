Fundo de investimento para a floresta com luz verde para avançar

O Portuguese Forest Fund, fundo privado que ambiciona atingir os 100 milhões de euros de investimento na floresta portuguesa, já foi aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O fundo é uma iniciativa privada que resulta da conjugação de esforços entre a CMVM, como entidade de supervisão, a Lynx Asset Managers, sociedade gestora de fundos de investimento, a Smart Forest, empresa promotora vocacionada para a gestão florestal e a Crowe, especialista na área da consultoria financeira. O trabalho foi desenvolvido ao longo de dois anos.

“Com a meta de 100 milhões de euros de investimento a longo prazo, maioritariamente orientado para a instalação e gestão de 50 mil hectares de povoamentos de espécies de crescimento lento e autóctones, os gestores têm por missão, reunir capitais e valorizar um recurso estratégico para o País. O prazo de duração do Portuguese Forest Fund é de 20 anos, podendo ser prolongado até aos 40 anos”, pode ler-se em nota de imprensa.

A criação de um fundo florestal surge como resposta às necessidades de combate às alterações climáticas, de reordenamento e valorização do património florestal nacional, de recuperação e preservação de ecossistemas florestais, de promoção da biodiversidade, da redução do risco de incêndio, de dinamização do mundo rural e, ainda, a necessidade de recuperação do ciclo hidrológico.