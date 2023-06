Fundo de Resolução amortiza passivo em 232,8 milhões de euros em 2022

Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução © Rita Chantre / Global Imagens

Os fundos próprios do Fundo de Resolução registaram, em 2022, um saldo negativo de 6.974,7 milhões de euros, havendo uma amortização de 232,8 milhões de euros face ao ano anterior, foi hoje anunciado.

No relatório e contas de 2022, a entidade assinala que se observa pelo segundo ano consecutivo "uma melhoria na situação líquida" deste instrumento e que a melhoria em causa representa "o maior aumento anual dos recursos próprios" desde a constituição do Fundo de Resolução, em 2012.

De acordo com o documento, a melhoria em 2021 e 2022 "reflete o facto de não terem sido registados, nesses dois anos, encargos relacionados com o acionamento do mecanismo de capitalização contingente, acordado com o Novo Banco no quadro da venda dessa instituição de crédito, em 2017".

As contribuições recebidas pelo fundo -- direta ou indiretamente -- do setor bancário totalizaram 288,3 milhões de euros em 2022, mais 8,9%, ou 23,4 milhões de euros, que em 2021.

Segundo o Fundo de Resolução a taxa de contribuição efetiva pelas entidades contribuintes variou entre 0,046% e 0,069% em 2022.

Em sentido inverso, as perdas líquidas resultantes da aplicação de medidas de resolução somaram 55,2 milhões de euros, mais 34,5 milhões de euros face ao ano anterior, somando-se, ainda os encargos com juros e comissões de 150 mil euros, que foram entregues ao Estado.

Os encargos com juros e comissões registaram uma redução de 135,2 milhões de euros em relação ao ano anterior, uma vez que "a situação financeira do Fundo de Resolução não foi, em 2022, penalizada pelos encargos com o serviço da dívida".

"Em 2022, não houve apuramento de qualquer montante de juros a pagar -- devido à refixação das taxas de juro aplicáveis aos empréstimos do Fundo de Resolução, prevista contratualmente, e de que resultou a aplicação de uma taxa nula -- e houve apenas o registo e o pagamento de um montante de 0,15 milhões de euros a título de comissões entregues ao Estado", explica o documento.

O ativo do banco é composto por 641,8 milhões de euros, sendo 359,9 milhões de euros de liquidez e 257,5 milhões de euros nas participações de 19,31% no Novo Banco e de 100% na Oitante, enquanto o passivo representa 7.616,5 milhões de euros.

Em 2022, o número de instituições participantes no Fundo de Resolução baixou para 42, com as saídas do Banco Madesant e da empresa de investimento Dif Broker.

Fundado em 2012 para prestar apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução adotadas pelo Banco de Portugal (BdP), o Fundo de Resolução registou variações anuais positivas dos seus recursos próprios em 2013 e 2014 em, respetivamente, 182 e 140 milhões de euros.

Nos seis anos que se seguiram, entre 2015 e 2020, os recursos próprios do Fundo de Resolução reduziram-se globalmente em 7.636,7 milhões de euros.

A dívida do fundo era, no final de 2022, 7.511,9 milhões de euros, dos quais 6.382,9 milhões de euros (85%) constituíam dívida ao Estado e 1.129,0 milhões de euros (15%) dívida obtida junto de um conjunto de sete instituições de crédito nacionais.

O ano de 2022 foi também o primeiro em que não foi realizado qualquer pagamento ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente desde a conclusão da venda do Novo Banco.

No período em análise, o fundo concluiu também o processo de reembolso da dívida emitida pela Oitante no âmbito da resolução do Banif. Inicialmente avaliada em 746 milhões de euros, a dívida da empresa foi liquidada mais de três anos antes da data do seu vencimento.