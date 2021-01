Fundo soberano da Noruega com lucro de mais de 100 mil milhões de euros em 2020

Imagem de Oslo, capital da Noruega. © EPA/Cornelius Poppe

Lusa 28 Janeiro, 2021 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundo gerou um retorno de 10,9% no ano passado ou seja 1,07 biliões de coroas (101.500 milhões de euros), impulsionado essencialmente pelos mercados bolsistas. O seu valor no fim de dezembro atingia 10,91 biliões de coroas (1,035 biliões de euros).

"Apesar da pandemia ter marcado 2020, este foi um bom ano para o fundo", resumiu o seu presidente, o governador do banco central, Oystein Olsen.

"No entanto, o rendimento elevado lembra-nos que o valor do fundo pode variar bastante no futuro", acrescentou.

O fundo registou uma valorização de 12,1% nas participações acionistas, que representam 72,8% da sua carteira, com uma contribuição positiva das empresas tecnológicas norte-americanas, que permitiram ganhos de quase 42%.

Presente no capital de cerca de 9.000 empresas, o fundo soberano da Noruega detém o equivalente a 1,5% de capitalização bolsista mundial.

"As empresas tecnológicas registaram o rendimento mais elevado em 2020, com ganhos de 41,9%. Isso deve-se essencialmente à pandemia que deu origem a um forte aumento na procura de produtos 'online' para trabalho, educação, comércio e entretenimento", explicou o diretor do fundo, Nicolai Tangen.

A Noruega é o principal exportador de petróleo e de gás da Europa ocidental.