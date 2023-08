Fundos de investimento imobiliário dedicados a arrendamento são os mais atrativos

© Orlando Almeida / Global Imagens

Os fundos de investimento imobiliário dedicados ao arrendamento de ativos são os que têm revelado maior rendibilidade entre as diversas categorias, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) obtidos pelo Jornal de Negócios.

A associação criou um novo índice de fundos imobiliários com vista a reorganizar os dados que dizem respeito ao desempenho destas entidades. Entre as categorias definidas, o arrendamento destacou-se como o mais rentável, uma vez que as suas rendibilidades anualizadas a 30 de junho não desceram abaixo de 4% em nenhum dos prazos agregados pela associação (um, dois, três, cinco e dez anos).

As descidas em rendibilidade não se verificaram, mesmo considerando a implementação do teto de 2% à atualização das rendas em 2023, limite que previa uma compensação aos senhorios no IRS, mas que não abrangia fundos de investimento.

Do outro lado da moeda ficam os fundos fechados de desenvolvimento, que obtiveram as rendibilidades mais fracas. De facto, considerando um período de dez anos, os retornos chegam a ser negativos.