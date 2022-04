Fundos do PRR já apoiaram 4609 contratações permanentes

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A nova medida de apoio à criação de postos de trabalho permanentes apoiada pelas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência apoiou no primeiro mês de execução 4609 contratações.

O número foi avançado esta quarta-feira no parlamento pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em audição sobre a proposta de Orçamento da Segurança Social para 2022.

"No primeiro mês de execução do Compromisso Emprego Sustentável, medida lançada para apoio à criação de 30 mil postos de trabalho com discriminação positiva dos jovens e da contratação de pessoas para o Interior, temos 4609 pessoas abrangidas", informou.

O número representa assim sensivelmente 15% da meta de criação de emprego na iniciativa para a qual o governo reservou 230 milhões de euros.

A medida, que exige a publicitação prévia de oferta de emprego no site IEFP, visa prioritariamente a contratação de jovens e pessoas com incapacidades que estejam desempregados, segundo os critérios de análise legislados, estando também acessível a outras contratações sem termo.

Está previsto um apoio base de 5 318,40 euros, pago ao longo de dois anos, que poderá ser majorado, no limite, até aos 11 434,56 euros, de acordo com as características dos trabalhadores contratados.

Este apoio - pago faseadamente - é ainda complementado com uma redução de 50% em contribuições sociais devidas pelo empregador no primeiro ano da contratação, até um máximo de 3 102,40 euros.