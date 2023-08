Fundos europeus com 67 suspeitas de fraude que envolvem 47,4 milhões de euros

© Tony Dias/Global Imagens

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) recebeu denúncias de 2333 casos de irregularidades no âmbito dos fundos estruturais e da Política Agrícola Comum, que abrangem subsídios na ordem dos 164 milhões de euros, avança o Jornal de Negócios, na edição desta terça-feira.

Dos casos reportados ao sistema de comunicações de irregularidades, 67 são referentes a suspeitas de fraude que envolvem 47,4 milhões de euros em apoios comunitários. Em alguns dos processos, a fraude já foi mesmo comprovada, uma vez que a investigação já chegou ao fim.

Quanto a Portugal, o PT2020, cujo período de programação era 2014-2020 mas que se encontra ainda em execução, foram reportadas 222 situações, das quais 30 envolviam suspeitas de fraude com fundos que, no total ascendem a 39 milhões de euros. Já no caso da PAC, há também cerca 30 situações reportadas, com o montante total a apontar para os oito milhões.

O organismo detalha que "sempre que os casos envolvem suspeitas de fraude, as correspondentes comunicações ao OLAF são efetuadas pelo valor total do apoio aprovado, independentemente do montante indevidamente pago, ao invés do que sucede nas demais irregularidades".