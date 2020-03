Fundos europeus pagam lay-off, apoios a pais e equipamento na saúde

Os fundos europeus desbloqueados por Bruxelas na resposta à pandemia vão ser utilizados em Portugal para financiar salários com o novo regime de lay-off simplificado, os apoios a pais durante a suspensão das aulas e ainda a compra de máscaras, ventiladores e reagentes para os hospitais do país, clarificou esta sexta-feira o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, após videoconferência com a comissária europeia Elisa Ferreira.

O valor do pacote da Iniciativa de Investimento para a Resposta ao Coronavírus – um pacote total de 37 mil milhões de euros anunciado por Bruxelas a 13 de março para todos os Estados-membros e Reino Unido – foi considerado pelo ministro uma “medida insuficiente, por consistir apenas na reutilização de fundos estruturais já disponíveis e não envolver dotações adicionais”, de acordo com comunicado desta sexta-feira.

Segundo a nota, Nelson de Souza defendeu que “tempos excecionais exigem respostas adequadas”, e pediu “rapidamente novos apoios que complementem os agora divulgados”, considerando que “a escala e a duração da crise ditarão que, se isso não for feito agora, terá de ser adotado mais tarde, provavelmente, com custos acumulados mais elevados”. Para o governante, também é preciso que haja “maior flexibilização e simplificação de diversos critérios como a transferência entre fundos, categorias de regiões e concentrações temáticas, bem como para os procedimentos de alteração dos programas”.

O primeiro-ministro, António Costa, tinha também já lembrado no ultimo debate quinzenal no parlamento que a Comissão não está a libertar “dinheiro novo”, exigindo mais. Desde logo, a emissão de dívida europeia mutualizada sobre a qual continua a não haver acordo.

A iniciativa da Comissão vai apenas a desbloquear fundos não usados em 2019, que não terão de ser reembolsados, e avançar dotações de 2020 em pré-financiamento. Até abril, segundo as contas que Bruxelas fez chegar a Portugal, o país tem a haver 1055 milhões de euros, de um total de 1800 milhões de poderão ser canalizados.

Só no próximo mês, o governo estima gastar mil milhões de euros a suportar salários nas empresas que adiram às novas regras de lay-off simplificado, que poderão agora, no máximo, ser renovadas por três meses (antes estavam previstos seis meses de apoio).

Já o apoio a salários de pais que tenham de ficar a tomar conta dos filhos devido à suspensão das aulas tem um encargo mensal estimado em 294 milhões de euros mensais. Muito provavelmente, a paragem das escolas será renovada para lá de 9 de abril.

Tudo isto sem contar as despesas com a compra de equipamentos para a saúde pública, onde o país precisa de adquirir ventiladores, equipamento de proteção individual e reagentes, para além de reforçar a folha de pessoal com mais pessoal e mais horas trabalhadas.

Além do pacote de avanço de fundos europeus anunciado por Bruxelas, Portugal conta até aqui com a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento que vai permitir ultrapassar tetos de défice e de dívida pública, e mais à frente com crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade que deverá atingir um valor equivalente a 2% do PIB (deverá andar pelos 4,2 mil milhões de euros).

Atualizado às 19h43