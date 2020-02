Fundos UE. Se Alemanha não desatar impasse, será Costa a ter de o fazer em 2021

Os alarmes já começaram a soar em Bruxelas e há um nervoso miudinho no ar. Então, e se durante um ano (2021), não há fundos europeus e estes só começam a fluir em 2022?

Os países da União Europeia (UE) e as instituições, como a Comissão (CE) e o Parlamento Europeu (PE), não se entendem sobre qual deve ser o valor do próximo orçamento europeu, aquele vai financiar a próxima vaga de fundos e subsídios de 2021 a 2027, no chamado envelope 2030. Pode seguir a cronologia das negociações neste link.

“Os países chamados frugais, os países maus, como alguns dizem no conselho, estão a tentar meter fora do orçamento global programas específicos” que financiam coisas como o fabrico de “baterias para carros”, por exemplo, denuncia Margarida Marques, eurodeputada portuguesa (PS), que integra a equipa de negociação do PE do novo quadro plurianual, juntamente com o seu colega José Manuel Fernandes (PSD).

O social-democrata também vê esse tipo de tentativas de fragmentação da unidade do orçamento. “Às vezes digo que há colegas meus que estão apanhados pelo clima”, brinca o eurodeputado, referindo-se à nova vaga de fundos de apoio à economia verde. “Até ao Erasmus querem ir buscar verbas”, atira.

Hoje, em Beja, vários chefes de governo (cerca de 13 ou 14) participam na cimeira dos chamados “Amigos da Coesão”. Estes líderes, juntamente, com o comissário europeu do Orçamento, o austríaco Johannes Hahn, e a comissária da Coesão, a portuguesa Elisa Ferreira, vão tentar dar um primeiro passo para desbloquear o valor de referência para as contribuições dos países.

Portugal, Espanha e muitos outros também vão tentar evitar que o próximo Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) seja alvo de cortes, como é vontade expressa da Finlândia, por exemplo.

“Este grupo de Estados-membros da União Europeia está unido em defesa do financiamento da política de coesão [os fundos conhecidos como subsídios], que se deverá manter ao nível do atual orçamento”, disse à Lusa uma fonte do governo de António Costa.

Mas o processo vai ser longo e há o risco de haver muitas pontas soltas que ainda podem cair no colo da presidência portuguesa da UE, no primeiro semestre do ano que vem. Significa que se perfila um atraso francamente grande no desbloqueio dos novos fundos europeus.

“Não estou a ver a Alemanha não resolver isto, vai ser o último orçamento de Angela Merkel”, acredita Margarida Marques, que no entanto concede que pode haver sempre deslizes.

José Manuel Fernandes considera que “vai ser a Alemanha a resolver isto”. “Quer resolver, mas não pode dizê-lo porque se o fizesse, o trabalho agora parava todo, não havia avanço nenhum. Internamente, a Alemanha pode ser tentada a resolver isto por causa do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal). Para Merkel e o seu partido CDU serem os campeões na questão verde”.

“Mas vai sobrar alguma coisa para a presidência portuguesa porque vai ser impossível os programas estarem todos em execução em 1 de janeiro em 2021. Para além do Quadro Financeiro Plurianual, há outras coisas que podem empacar isto tudo. Por exemplo, sobre os 37 regulamentos setoriais do quadro financeiro. É expectável que demorem tempo e que não sejam aprovados todos este ano”, diz o eurodeputado e negociador.

Atrasa tudo mais de um ano, Portugal 2030 incluído

O Portugal 2030, que é o nome chapéu para o conjunto dos acordos de parceria (a forma como se quer executar o dinheiro), continua em suspenso porque, de facto, não se conhece o valor do futuro orçamento europeu.

Nunca houve um atraso tão grande, dizem os especialistas e altos dirigentes ouvidos pelo Dinheiro Vivo ao longo de três dias da passada semana, em Bruxelas.

A presidência finlandesa (segundo semestre do ano passado) causou surpresa e indignação (nos países do sul, por exemplo) quando propôs um nível global de 1087 mil milhões de euros (1,087 biliões de euros), cerca de 1,07% do rendimento nacional bruto (RNB) da UE27.

Para Elisa Ferreira, é um número “redutor”. “Acho que a proposta que a Comissão tinha feito [1,11%] já correspondia aos mínimos”, disse no encontro com jornalistas portugueses. A antiga vice-governadora do Banco de Portugal têm-se queixado amiúde deste problema.

No período financeiro anterior (o 2020, ainda em vigor), “os países contribuíram para o orçamento europeu com 1,16% e neste momento estamos a discutir 1%”. “É completamente redutor”, tendo em conta os “desafios novos que têm de ter dinheiro fresco”, como é o caso dos desafios ambientais.

Gert Jan Koopman, o chefe da Direção-Geral do Orçamento da Comissão Europeia, dramatiza ao máximo. “Vale a pena parar para pensar” no que acontecerá se não houver acordo.

“O resultado mais provável é não haver política de coesão no próximo ano, não haver novas políticas”. “A única coisa que vai ser assegurada é os salários do pessoal serem pagos e a ajuda de emergência continuar disponível, mas tudo o resto vai parar”, avisou.

*Em Bruxelas, a convite da Comissão Europeia (CE) e do Parlamento Europeu (PE)