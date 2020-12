Fusões e aquisições valeram 8,8 mil milhões até novembro, mais do triplo do período homólogo

A venda da Brisa, avaliada em 4,1 mil milhões de euros, foi a maior operação do ano em Portugal

Portugal teve menos operações de fusão e aquisição este ano, mas o seu valor disparou e é o mais elevado no país desde 2014. Em causa estão 60 operações, realizadas até 16 de novembro de 2020, e que representam 8,8 mil milhões de euros. O investimento estrangeiro foi o principal motor, responsável por 90% deste valor.

Os dados são do relatório 'Volume falls but value rises on portugueses M&A in 2020', publicado pela agência de informação financeira Mergermarket, em parceria com a sociedade de advogados Cuatrecasas e a Marsh, líder mundial em corretagem de seguros e em gestão de riscos, e mostram que Portugal "revela melhores desempenhos, em valor, do que muitos dos outros países europeus, com uma mão-cheia de operações de grande envergadura a terem sido anunciadas em 2020". O maior negócio do ano em Portugal, até à data, foi a venda da Brisa - Auto-Estradas, pela Jose de Mello SGPS e pela Arcus Infrastructure Partners ao consórcio composto pelo National Pension Service, o APG Group e o Swiss Life Asset Management, numa operação avaliada em 4,1 mil milhões.

Na comparação com o período homólogo, o valor das fusões e aquisições em Portugal este ano mais do que triplicou face a 2019 (um aumento de 211%). No total do ano de 2019, este tipo de investimento ascendeu a 7 mil milhões, mas, destes, quase 4,6 mil milhões foram operações realizadas o ano passado no último trimestre do ano.

Em termos de investimento estranheiro, como referido, valeu 90% do valor total das fusões e aquisição em Portugal, corresponde a 6,9 mil milhões de euros, também o valor mais elevado desde 2014. Já o número de operações envolvendo investidores estrangeiros baixou quase para metade: foram apenas 30, contra as 53 do ano passado.

Já a atividade de private equity "caiu significativamente", após um ano record em 2019. O relatório mostra que, até 16 de novembro, houve apenas oito operações, no valor total de 1,2 mil milhões de euros. Grande parte deste valor advém da transação que permitiu ao Partners Group tomar o controlo da agroquímica Rovensa por mil milhões. "Não obstante uma ligeira descida durante o verão, os movimentos de buyout em toda a Europa tiveram um desempenho notável e a expetativa é que sejam atingidos os 150 mil milhões pelo terceiro ano consecutivo", diz o estudo, que prevê que a atividade "continue a crescer em 2021".