G7 desbloqueia 20 milhões de euros para a Amazónia em reunião sem Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faltou à reunião direcionada para as alterações climáticas e biodiversidade, esta segunda-feira na cimeira do G7.

Durante o encontro, os países do G7 decidiram desbloquear uma ajuda de emergência de 22 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros) para o envio de aviões Canadair para combater os incêndios na Amazónia, disse hoje a presidência francesa. Além do envio da frota de aviões, o grupo dos sete países mais ricos, que está reunido em cimeira na cidade francesa de Biarritz, concordou em disponibilizar um fundo de longo prazo para o reflorestamento da Amazónia, cujo projeto será apresentado à Assembleia Geral da ONU no final de setembro.

O gabinete do Presidente francês, Emmanuel Macron, explicou que este plano de reflorestamento precisa ainda do acordo do Governo brasileiro e deverá ser articulado com as organizações não-governamentais no terreno, bem como com a população local.

A presidência francesa considera que a Amazónia é o “pulmão do planeta”, mas considera que também em África o problema da florestação é de resolução urgente, esclarecendo que está empenhada em mobilizar a comunidade internacional para estudar plano similares para o combate os incêndios nas suas florestas tropicais.

Emmanuel Macron disse que os EUA apoiam estas iniciativas, embora admitisse que o presidente Donald Trump não esteve presente na sessão de trabalho da cimeira do G7 dedicada às questões ambientais.

De acordo com o Independent, o presidente norte-americano sugeriu ainda que a próxima cimeira se realizasse no seu resort de golfe privado em Miami.

*Com Lusa