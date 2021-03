Gaia e-Local: Inovagaia implementa serviço CTT para promover presença online do comércio local

Dinheiro Vivo 10 Março, 2021 • 21:16 Partilhar este artigo Facebook

A Inovagaia, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, acaba de implementar um serviço CTT que promove a presença online do comércio local. O Gaia e-Local está disponível através de uma plataforma digital que facilita a apresentação dos produtos de comerciantes locais e de pequenos produtores, com entrega acessível através de uma aplicação.

Esta é uma oportunidade para que os produtores locais e pequenos comerciantes, que consolidam principalmente o negócio de forma presencial, passem a ter uma plataforma de venda, Gaia e-Local, através do digital. Com a possibilidade de expor e escoar produtos online, a app CTT Comércio Local oferece aos habitantes do Município de Vila Nova de Gaia a possibilidade de efetuarem compras de forma segura a partir de casa.

Fácil de utilizar através de um smartphone e ajustado à localização, o Gaia e-Local permite identificar os comerciantes e produtores regionais presentes na aplicação, apresentando as várias lojas onde é possível efetuar compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.

O projeto será apresentado amanhã, dia 11 de março, pelas 15 horas, numa sessão online em que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o Presidente da Inovagaia, António Miguel Castro e um representante dos CTT explicam as vantagens e a importância da plataforma para a dinâmica económica atual, numa transmissão efetuada a partir da página de Facebook da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

"Estimamos que este processo de digitalização não seja apenas um recurso em contexto pandémico, mas que possa ser um suporte permanente à atividade comercial. Com o projeto Gaia-e-Local procurámos encontrar uma forma de estar ao lado dos comerciantes e dos consumidores locais num momento em que é preciso encontrar soluções que encurtem a distância entre a venda e a aquisição de um determinado bem. Trata-se de um apoio à economia local, mas também de uma ferramenta de conforto e de eficácia para o utilizador", destaca Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em comunicado.