Galamba admite reverter decisão de Sanches para devolução de 140 milhões

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, tem dúvidas sobre a constitucionalidade da decisão tomada pelo antecessor, Jorge Seguro Sanches, de exigir aos produtores de renováveis em regime especial a devolução de 140 milhões de euros de apoios. O governante socialista quer que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie sobre a legalidade da portaria publicada por Sanches há mais de dois anos, mas que ainda não teve qualquer efeito prático. Ficou a faltar um despacho que determinasse quanto cabia pagar por produtor.

Em entrevista ao semanário Expresso, este sábado, o governante socialista que assumiu a pasta em outubro último afirma que não pretende reverter medidas de Seguro Sanches que penalizaram a EDP, como a obrigação de pagamento da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE). “São medidas tomadas e que iremos manter”, diz. Mas, por outro lado, admite cancelar a obrigação de as centrais de produção de energia renovável devolverem valores que o governo considerou atribuídos em excesso.

Em 2016, Seguro Sanches pretendia que os produtores devolvessem apoios por via de uma redução nas tarifas de venda ao comercializador de último recurso, a EDP Serviço Universal. Estava em causa então, na ótica do governo, uma duplicação de apoios – com os produtores em regime especial a beneficiarem de tarifas garantidas, mas também de outros apoios públicos à produção de renovável. O valor de ajudas em excesso calculado no diploma era de 140 milhões de euros, e o objetivo era que fizesse efeito em 2017. Algo que não aconteceu.

Na entrevista deste sábado, João Galamba afirma que pretende estar ao lado dos produtores para avançar com a transição energética no país – com um objetivo de ter mais de 80% de renováveis no sistema elétrico em 2030. Segundo o secretário de Estado, “não se faz uma transição energética desta magnitude de costas voltadas ou em conflito permanente com o sector”.

Nas prioridades para 2019, Galamba pretende avançar com os leilões para ligação de novas centrais solares à rede e com a emissão de licenças para renovação dos parques eólicos. “Essas duas iniciativas na produção de eletricidade estarão feitas até ao final da legislatura”, garante.

O secretário de Estado rejeita, entretanto, a opção de baixar a carga fiscal para os combustíveis rodoviários. “Não se fará a eletrificação do país nem a redução de emissões a que estamos obrigados sem mudanças radicais no nosso padrão atual de mobilidade”, justifica.

As metas energéticas do governo para a próxima década irão nos próximos dias ser enviadas à Comissão Europeia. Segundo Galamba, o Plano Nacional de Energia e Clima reforça a aposta na produção de energia solar, que deverá até 2030 representar 31% a 35% da capacidade instalada de produção renovável. A potência fotovoltaica do país deverá passar de 590 para 6600 MW, num crescimento de 1018%.