Galamba desmente Galp e APREN e rejeita riscos da descarbonização

No mesmo dia da semana passada surgiram críticas de vários quadrantes aos planos que o Governo tem em marcha para a transição energética e a descarbonização da economia. E o secretário de Estado da Energia, João Galamba, não perdeu a primeira oportunidade possível para rebater essas mesmas críticas.

O governante anunciou que no primeiro trimestre de 2020 se vai realizar o segundo leilão do solar em Portugal, “que vai valorizar capacidade de despachabilidade e armazenamento, como elemento diferenciador nos projetos vencedores”. Vai ser ainda feita uma revisão do mercado de serviços de sistemas e estudadas novas soluções de armazenamento.

“O Governo está empenhado numa transição energética rápida, e se conseguirmos cumprir as metas para 2030 mais cedo, tanto melhor. Portugal tem tudo a ganhar em acelerar, e em ser mais ambicioso que a Europa. Temos condições para isso. E seremos muito ambiciosos nesta fase inicial da legislatura porque queremos dar todos sinais que avançaremos a todo o gás”, disse Galamba.

O secretário de Estado colocou-se ao lado do primeiro-ministro e rejeitou as preocupações manifestadas sobre os riscos da descarbonização. “Esta semana foi dito que afinal a descarbonização é uma grande ameaça à justiça social e eu não me revejo nada nessa visão. Olhamos para a descarbonização como uma oportunidade para o país. Não somos a Arábia Saudita nem a Polónia e importamos todos os nossos combustíveis fósseis, por isso só temos a ganhar com a transição energética”, afirmou Galamba no encerramento do 11º encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico (ELECPOR), em Lisboa, dedicado ao tema “Os Efeitos distributivos das ações de descarbonização: possíveis medidas de correção”.

Uma das vozes mais críticas veio da petrolífera Galp que, em declarações ao Público, avisou que a eletrificação quase total dos consumos energéticos até 2050 é uma estratégia que poderá afetar a viabilidade da indústria da refinação, a maior exportadora do país.

“Pode haver empresas para as quais tudo isto seja uma enorme ameaça. Mas são poucas. São aquelas que vivem da exploração petrolífera e que vivem dos combustíveis que nós queremos a prazo diminuir e eliminar. Nessas é natural que olhem para isto como uma ameaça. Não podem é esperar que toda a sociedade tome as suas dores”, respondeu Galamba, acrescentando: “Não percebo como é que não se olha para este processo com entusiasmo e como uma extraordinária oportunidade de crescimento económico para o nosso país”.

Outra voz crítica foi a da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) que, apesar de concordar com o encerramento antecipado das centrais a carvão, em 2021 e 2023, alertou que esta decisão do Governo “não está isenta de riscos e de alterações nos resultados socioeconómicos, que têm que ser acautelados”. Estes riscos estão relacionados com a segurança do abastecimento elétrico nacional e com o possível aumento da dependência de importações de energia elétrica de Espanha.

“É crucial que não venha a acontecer a situação caricata de Portugal estar a fechar as suas centrais a carvão para passar a importar produção elétrica proveniente de centrais a carvão de Espanha”, alertou a APREN.

Para Galamba, a “estratégia em curso de substituição de importações de energia por recursos endógenos é virtuosa e qualquer estratégia de descarbonização é positiva para o crescimento e para o enriquecimento do país”.

“A substituição do carvão e do petróleo em Portugal representam um processo de oportunidades que pode aumentar o crescimento e o emprego em Portugal”, disse o secretário de Estado, refutando também as críticas sobre o eventual perigo de perdas de receitas fiscais e o alegado aumento dos preços da eletricidade com o fim do carvão.

“Não compreendo a discussão sobre o perigo de perder receitas fiscais. Há desafios fiscais, claro. Temos de mudar impostos e a incidência fiscal. Mas temos mais recursos passíveis de serem taxados e não o contrário. Não teremos quaisquer perdas fiscais. Se todos os portugueses ficarem mais ricos com a descarbonização, em última análise podemos sempre aumentar o IRS”, atirou Galamba. Quantos aos preços da luz, “a penetração crescente de renováveis trará ao nosso país a possibilidade de baixar os preços da eletricidade. Há desafios dos investimentos na rede, mas o mercado de serviços de sistemas vai compensa parcialmente esse fator”.

Na opinião do secretário de Estado, a descarbonização oferece ainda justiça territorial, “com as comunidades de energia a trazerem uma nova lógica de funcionamento da rede e a introduzirem a dimensão da produção no autoconsumo. Assim podemos baixar mais facilmente as tarifas de acesso às redes e os consumidores passivos passam a ser agentes ativos: como empresas, juntas de freguesia”, referiu.