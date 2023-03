Galamba diz cumprir "todos os compromissos" nas infraestruturas assumidos com Bruxelas

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, na audição perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantiu esta quarta-feira o cumprimento de "todos os compromissos e metas assumidos perante a Comissão Europeia", no âmbito da área das infraestruturas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"No âmbito da componente sete do PRR, [dedicada às] Infraestruturas, todos os compromissos e metas assumidos perante a Comissão Europeia estão a ser cumpridos", disse João Galamba, numa audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República.

"Que fique claro, na área governativa das infraestruturas, os projetos do PRR estão em andamento", asseverou.

De acordo com João Galamba, das 38 obras previstas nesta componente do PRR, 37% estão a decorrer ou em fase de contratação, o equivalente a 22% do financiamento previsto.

"Os restantes investimentos do PRR estão em fase de desenvolvimento de projeto. Estamos a concretizar importantes e decisivas obras de norte a sul, tudo porque acreditamos na coesão territorial, na capacidade produtiva, na competitividade dos nossos territórios e na importância das infraestruturas para os potenciar", adiantou.

O PRR português tem uma dotação total de 16,6 mil milhões de euros, 13,9 mil milhões de euros de subvenções e 2,7 mil milhões de empréstimos.

No caso do Plano Ferroviário Nacional, o governante fez saber que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) está a analisar as contribuições já recebidas, enquanto o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) está a realizar a Avaliação Ambiental Estratégica. Ora, neste âmbito, estão atualmente a decorrer obras para solucionar constrangimentos na ferrovia: num total de mais de 500 quilómetros de linhas ferroviárias em obras, dos quais quase 100 quilómetros são nova linha. Estas intervenções corretivas equivalem, segundo Galamba, a 1 200 milhões de euros de obras em curso nas Linhas do Norte, da Beira Alta, do Oeste, de Évora, de Cascais e do Algarve.