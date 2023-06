Galamba garante que opinião sobre aeroporto de Santarém não condicionará relatório final

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Um dia depois de ter chutado para canto a possibilidade de construir um aeroporto em Santarém, por ser "longe" de Lisboa, João Galamba justificou estas declarações dizendo que o seu comentário "é um facto" mas assegura que esta opinião em nada condicionará os trabalhos da Comissão Técnica Independente (CTI).

"O que eu disse é um facto. 70 ou 80 quilómetros é longe de Lisboa. O que eu disse em nada condiciona a CTI que faz outro tipo de análises e que tem um conjunto de equipas a trabalhar e que emitirão as suas opiniões", disse o ministro que está esta quarta-feira, 21, a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Questionado pelo deputado do PSD, Paulo Rios de Oliveira, sobre estas declarações polémicas e o impacto nos trabalhos da CTI, Galamba garantiu que nada afetarão as conclusões do documento final que será entregue até dezembro pelo grupo de trabalho liderado por Rosário Partidário.

"Quando sair esse relatório não vai dizer que Santarém é perto de Lisboa, é um facto reconhecido por todos. Mas não significa que não possa haver um aeroporto lá", disse.

"A CTI não se pronuncia sobre distâncias mas sobre outras dimensões de análise. A CTI mantém a mesma autonomia que tinha antes da minha declaração de ontem", garantiu.

Já na sua intervenção inicial, o ministro das Infraestruturas assegurou que o governo está a avaliar as propostas da ANA relativas ao plano de investimentos das melhorias operacionais na Portela e garantiu que o executivo vai assegurar que a "ANA cumpra as suas obrigações de investimento com a maior brevidade".

"Ainda vamos viver com a Portela por muitos anos. Teremos pelo menos mais 12 anos de aeroporto na Portela", afirmou ontem João Galamba, durante a quarta edição da CNN Portugal Summit.