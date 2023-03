Galamba: "Governo não vai abdicar da manutenção do hub em Lisboa na privatização da TAP"

© EPA

A privatização da TAP é uma das metas do governo para os próximos meses e, com o executivo prestes a abrir o capital da companhia ao mercado, há duas exigências em cima da mesa. "O governo está a preparar a abertura do capital da empresa mas podemos, desde já, adiantar do que não vamos abdicar nesta operação. Não vamos abdicar da salvaguarda do valor estratégico da companhia nem da manutenção do hub em Lisboa", garantiu esta quarta-feira, 21, o ministro das Infraestruturas.

João Galamba, que está a ser ouvido na primeira audição regimental deste ministério no Parlamento, adiantou que estes "são os pontos de partida" para o negócio da venda da transportadora.

"Não temos ponto de chegada apenas definido pelo encaixe financeiro. Temos a certeza de que esta é uma empresa com viabilidade, sustentável e não foi esse o fundamento da intervenção pública na companhia", adiantou na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Sobre a eventual participação do Estado no futuro da empresa, Galamba garantiu que "o valor estratégico da TAP" não está aliado "a percentagens", referindo-se à fatia que caberá ao governo após a venda. "As companhias têm futuro integradas em grandes grupos de aviação", rematou.

O governante enalteceu ainda os lucros de 65,6 milhões de euros, divulgados ontem pela companhia, que considera serem "um passo sólido nas perspetivas para o futuro da empresa e do país". "Os resultados superam todas as expetativas, o lucro só não foi maior porque estamos numa crise energética", afiançou.

Questionado pelo PSD sobre os motivos que impediram a ainda atual CEO, Christine Ourimières Widener, de apresentar as contas publicamente, o ministro das Infraestruturas revelou que esse pedido não foi feito, mas que existiu uma conversa entre o ministério ea administração da empresa. "Entendeu-se que num cenário de transição não fazia sentido existir uma conferência de imprensa. No contexto atual a tutela considerou razoável [a apresentação dos resultados por escrito]".