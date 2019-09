Galamba põe travão à interligação elétrica entre Portugal e Marrocos

Seguindo as medidas tomadas já por Espanha, que questionou a União Europeia sobre o facto de Marrocos poder estar a exportar para a Península Ibérica energia produzida a partir de centrais a carvão, Portugal também já levantou o mesmo problema junto de Bruxelas.

“Espanha já contactou a Comissão Europeia no sentido de criar mecanismos para controlar a questão das centrais a carvão de Marrocos e possivelmente tarifar a energia que vem do país e nós acompanhamos a posição espanhola. Não haverá uma interligação entre Portugal e Marrocos se estes problemas não forem resolvidos. Não podemos encerrar as centrais a carvão em Portugal e na União Europeia, para depois estarmos a importar energia desse país com base em centrais a carvão”, garantiu o secretário de Estado da Energia, João Galamba, no fecho da apresentação do estudo da Deloitte e da APREN sobre o impacto das energias renováveis na economia portuguesa.

Sobre as metas ambiciosas de Portugal para a descarbonização e o maior destaque que as renováveis terão no futuro, Galamba garantiu que “não vamos perder receita fiscal” com um menor valor de ISP cobrado nos combustíveis fosseis.

“É uma discussão absurda. Há quem diga que não podemos descarbonizar porque vamos perder receita fiscal e porque o nosso modelo fiscal está dependente da importação de combustíveis fósseis. Portugal vai ficar mais rico com menos emissões e mais renováveis. Claro que vamos precisar que os impostos sejam reinventados, de novos impostos, noutras áreas, com uma nova base de incidência. Mas para a mesma receita fiscal, teremos uma carga fiscal menor. Não sei qual será a taxa de IVA nem de IRS. Mas não será por causa do ISP que vamos deixar de seguir este caminho da descarbonização. É um falso problema”, rematou Galamba.